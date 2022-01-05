جدول مواعيد مباريات الزمالك في بطولة كأس الرابطة المحترفة 2022

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كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن جدول مواعيد مباريات الزمالك في دور مجموعات بطولة كأس الرابطة 2022، بعد وقوع الفريق في المجموعة الثالثة مع أندية «فاركو وإنبي والمقالون العرب وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة وطلائع الجيش».
وسُحبت مساء اليوم الثلاثاء، قرعة دور مجموعات كأس الرابطة المحترفة، بمشاركة جميع أندية الدوري المصري الممتاز الـ 18، ووزعت الاندية على 3 مجموعات، كل مجموعة تضم 6 أندية.
ويتواجد بيراميدز في المجموعة الأولى مع أندية الشرقية للدخان والاتحاد السكندري وفيوتشر والمصري البورسعيدي ومصر المقاصة، بينما يتواجد الاهلي في المجموعة الثانية مع اندية سموحة والبنك الاهلي والجونة والاسماعيلي والمقاولون العرب.
ويستهل الزمالك مشواره في أول نسخة من البطولة الوحيدة «كأس الرابطة المحترفة» يوم الخميس الموافق 14 يناير الجاري، في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة.
وسيختتم الفارس الأبيض مبارياته في دور المجموعات بملاقاة طلائع الجيش يوم الأحد الأول من فبراير في تمام الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي.
الكشف عن جدول مواعيد مباريات الاهلي في بطولة كأس الرابطة 2022
جدول مواعيد الزمالك في كأس الرابطة المصرية
الزمالك ضد إنبي – الخميس 14 يناير 2022 ، الساعة 12:30 بتوقيت جرينيتش، 14:30 بتوقيت القاهرة.
الزمالك ضد فاركو – الاثنين 18 يناير 2022، الساعة 12:30 بتوقيت جرينيتش، 14:30 بتوقيت القاهرة.
الزمالك ضد غزل المحلة – الجمعة 22 يناير 2022، الساعة 12:30 بتوقيت جرينيتش، 14:30 بتوقيت القاهرة.
الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا – الخميس 28 يناير 2022، الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت القاهرة.
الزمالك ضد طلائع الجيش – الاحد 1 فبراير 2022، الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت القاهرة.
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