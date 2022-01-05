الإثارة مستمرة..ترتيب الدوري العماني بعد نتائج مباريات الجولة 8

تعرف على جدول ترتيب الدوري العماني عمانتل 2021/2022 بعد نتائج مباريات الجولة 8، والتي شهدت إثارة كبيرة بفوز فرق المقدمة الثلاثة (السيب وظفار والمصنعة).

أنعش نادي السيب مسيرته في صدارة ترتيب الدوري العماني عقب فوزه بهدف يتيم أمام مضيفه الرستاق، ضمن منافسات الجولة الـ8 يوم أمس الاثنين.

ورفع السيب رصيده الى النقطة 18 بعدما حقق فوزه الخامس هذا الموسم في الدوري العماني، حيث كان قد تعادل في 3 مباريات، في المقابل تلقى الرستاق الخسارة الثالثة له بالدوري وتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الخامس.

كما واصل نادي ظفار ملاحقته للمتصدر السيب وحقق انتصاراً بشق الأنفس خارج قواعده امام النهضة في الدقيقة الأخيرة عبر اللاعب “عمر المالكي” من ضربة جزاء، ليبقى بذلك على فارق النقطة بينهما.

ولصالح نفس الجولة زاد المصنعة من جراح مضيفه نزوي وألحق به الهزيمة الخامسة له في الدوري العماني هذا الموسم، واكتفى نادي السهام الحمراء بثنائية في شباك متذيل الترتيب.

وصعد المصنعة الذي حقق فوزه الثالث على التوالي والخامس في الدوري العماني الى المركز الثالث مستغل تعثر النصر الذي تعادل سلبياً امام صحار في نفس الجولة، وله مباراة مؤجلة.

وفي مباراة آخرى، خطف السويق فوزاً في الوقت القاتل خارج ملعبه أمام مضيفه نادي عمان بنتيجة 1/صفر، في المباراة التي جمعتهم على ملعب السيب، سجله “عمر الفزاري” في الدقيقة 82 ليتقدم الأصفر بجدول الترتيب الى المركز التاسع.

ومن المقرر ان تنطلق منافسات الجولة التاسعة في دوري عمانتل للمحترفين يوم 6 يناير الجاري بثلاث مواجهات (بهلا والسيب)، (صحم ونزوي)، (ظفار وصحار)، على ان تختتم يوم 7 يناير بأربع مباريات (مسقط والنهضة)، (المصنعة ونادي عمان)، (السويق والرستاق)، (النصر والاتحاد).

ترتيب الدوري العماني بعد نتائج مباريات الجولة 8

1- السيب (18 نقطة) لعب 8 مباريات

2- ظفار (17 نقطة) لعب 8 مباريات

3- المصنعة (16 نقطة) لعب 7 مباريات

4- النصر (15 نقطة) لعب 8 مباريات

5- النهضة (12 نقطة) لعب 8 مباريات

6- الرستاق (11 نقطة) لعب 8 مباريات

7- بهلا (10 نقاط) لعب 8 مباريات

8- نادي عمان (9 نقاط) لعب 8 مباريات

9- السويق (9 نقاط) لعب 7 مباريات

10- صحار (9 نقاط) لعب 8 مباريات

11- الاتحاد (6 نقاط) لعب 8 مبارياتإ

12- مسقط (4 نقاط) لعب 6 مباريات

13- صحم (4 نقاط) لعب 8 مباريات

14- نزوي (3 نقاط) لعب 8 مباريات