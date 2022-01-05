الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس إسبانيا
ألكويانو - ريال مدريد 00:30
الدوري الكويتي
الفحيحيل - السالمية 19:00
النصر - التضامن 21:00
الدوري البحريني
البديع - الرفاع 17:45
الدوري العراقي
أربيل - ميسان 14:45
النفط - الصناعة 15:00
نفط الوسط - القوة الجوية 16:30
الزوراء - الشرطة 18:45
النجف - أمانة بغداد 20:30
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