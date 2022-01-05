القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4 /1 /2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها تفكير مسئولى النادي الأهلي مفاتحة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني في ملف تجديد عقده والذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

الأهلي يناقش تجديد عقد موسيماني بعد عودته من جنوب إفريقيا

ينوي مسئولو تالنادي الأهلي مفاتحة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني في ملف تجديد عقده والذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، فور عودة المدرب من جنوب إفريقيا عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها رفقة الفريق الأحمر.

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