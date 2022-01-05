شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: قرعة كأس الرابطة غير موجهة.. وهناك من يهاجمنا بسبب جهله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب، نجم الأهلى السابق نائب رئيس رابطة الأندية، أن هناك من يهاجم رابطة الأندية المحترفة بسبب جهله وعدم معرفته بالأمور، والقرعة ليست موجهة لأى نادٍ.

وقال عماد متعب خلال مداخلة مع إسلام الشاطر فى برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "نجحنا بمساعدة أجهزة الدولة في إعادة الجمهور للملاعب وأولينا اهتماما خاصا بتصوير المباريات بشكل يليق بالدوري المصري".

وأضاف نائب رئيس الرابطة: "لو كنا نعلم موعد كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي وأمم أفريقيا كنا وضعنا جدول الدورى بشكل كامل بالمواعيد ولكن لم نكن نعلم ذلك، واستحدثنا بطولة جديدة لا تكلف الأندية أي أموال بالعكس تعود عليهم بالأموال".

وتابع متعب: "أقول لكل من يهاجمنا بسبب قرعة كأس الرابطة بأنها موجهة، تم وضع تصنيف للأندية آخر موسم فوضعنا الأهلى والزمالك وبيراميدز على رأس المجموعات، وأبعدنا الفرق التي تلعب على نفس الملعب فى نفس المجموعة لكى تستمر البطولة وهدفنا مساعدة الأندية ماديا وفنيا".

وأوضح: "كأس الرابطة بطولة تم استحداثها لزيادة دخل الأندية، ورسالة إلى الجهلاء قرعة كأس الرابطة غير موجهة وتمت بناء على تصنيف الموسم الماضي".