شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يحتفى بتواجد رباعى المنتخب الأولمبى بقائمة الفراعنة المشاركة بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة الاتحاد الافريقى لكرة القدم "الكاف" صورا لرباعى منتخب مصر رمضان صبحى ومصطفى محمد وأكرم توفيق وأحمد فتوح عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، ضمن جلسة التصوير لقائمة الفراعنة النهائية المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وجاء التعليق كالتالى: "بعد الأداء الرائع الذي قدموه رفقة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا وحصدهم اللقب رُباعي الفراعنة يتواجدون في القائمة النهائية بالكاميرون".

وكان المنتخب الوطني أدى مرانه في العاشرة والنصف صباحًا بالملعب الرئيسي لستاد القاهرة بمشاركة 23 لاعبا، فيما واصل عمرو السولية تدريباته العلاجية.

من ناحية أخرى رفض البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، تبرير أسباب استبعاد أكثر من لاعب فى معسكر الفراعنة الحالى الذى تستعد من خلاله مصر لأمم أفريقيا المقبلة. وقال كيروش فى مؤتمر صحفى قبل انطلاق معسكر منتخب مصر: "أعمل منذ 40 عاماً فى مجال التدريب.. لا أتحدث عن أسباب استبعاد لاعب أو ضم آخر، فالهدف الأساسى لى هو اختيار فريق بأكمله دون النظر للأسماء". وأضاف مدرب المنتخب: "أتابع جميع مباريات الدورى، وأحرص على متابعة جميع اللاعبين وأقوم بتحليل اللاعبين والفرق وندرس كل المعلومات وجميع التفاصيل عن أداء الجميع فى الدورى والمحترفين من أجل اختيار الأفضل للمنتخب المصرى". وأكد المدرب البرتغالى أنه اختار 40 لاعباً فى البداية ثم قام بتقليص العدد إلى 24 أو 25 لاعباً من أجل المشاركة فى البطولة الأفريقية المقبلة التى تنطلق فى الكاميرون يوم 9 يناير المقبل.



