شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يعود من لبنان لحسم مصير العرض التركي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمود كهربا جناح الأهلي للقاهرة خلال الساعات القليلة الماضية بعدما سافر إلى لبنان لقضاء الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر خلال فترة توقف الدوري الحالية، لظروف مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، من أجل حسم مصير العرض المقدم لاستعارته من نادي هاتاي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي إجراءات تمديد عقد محمود كهربا جناح الفريق الأحمر، قبل الموافقة على انتقاله إلى نادي هاتاي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لربط اللاعب مع ناديه بعقد طويل الأمد.

ومن المقرر أن يحسم أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي ملف تمديد عقد كهربا لموسمين آخرين قبل رحيل اللاعب إلى الدوري التركي، بعد اقترب صفقة انتقال اللاعب إلى بلاد الأناضول قريبة للغاية في يناير الجاري.

واقترب كهربا من الانتقال إلى هاتاي التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود بند أحقية الشراء في عقد الإعارة خلال الصيف المقبل نظير دفع مبلغ مالي محدد.

وخرج محمود كهربا من حسابات بيتسو موسيماني منذ بداية الموسم الحالي، وهو ما دفع اللاعب للموافقة على الانتقال للدوري التركي، لاستعادة بريقه وكذلك المنافسة على حجز على العودة للدوري المصري.