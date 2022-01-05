شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الثلاثاء 4 /1 /2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الثلاثاء 4 /1 /2022، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة..
الزمالك يعلن إقامة الانتخابات 11 فبراير.. "على يوم واحد"
أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بيانا أكد خلاله أنه إيضاحا للإعلان السابق نشره بجريدة الأهرام بالعدد رقم 49323 بتاريخ 21-12-2021 بشأن دعوة الجمعية العمومية العادية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية المتضمنة بند انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021-2025 وما تضمنه من عقد اجتماع الجمعية العمومية بعد 52 يوما من تاريخ توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية على يوم واحد فقط.
تعديل موعد سفر المنتخب إلى الكاميرون من الجمعة إلى السبت بسبب عدم جاهزية المطار
تقرر سفر المنتخب الوطني إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم السبت المقبل لعدم جاهزية مطار المدينة لاستقبال الطائرة الخاصة ببعثة المنتخب يوم الجمعة كما كان مقررا ، فيما حصل الاتحاد المصري لكرة القدم على مواقفة الاتحاد الأفريقي CAF على هذا التعديل باعتباره اضطراريًا وخارج عن إرادة البعثة المصرية.
الأهلي يناقش تجديد عقد موسيماني بعد عودته من جنوب إفريقيا
ينوي مسئولو تالنادي الأهلي مفاتحة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني في ملف تجديد عقده والذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، فور عودة المدرب من جنوب إفريقيا عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها رفقة الفريق الأحمر.
تغيير نظام كأس الرابطة فى الموسم المقبل
كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية المصرية والمشرف على إدارة المسابقات ، أن بطولة كأس الرابطة في النسخة المقبلة ستقام بنظام خروج المغلوب وليس مجموعات مثل النسخة الحالية.
الزمالك يسدد مستحقات كارتيرون الشهرية بعد شكوى النادي
وافق محمد عبد الشافى ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين مقبلين، بعدما قامت إدارة النادى بالتفاوض مع اللاعب حول تجديد التعاقد.
نجح نادى فاركو فى التعاقد مع شكرى نجيب مهاجم النادى الاسماعيلى لمدة أربعة مواسم قادمة ليكون أولى صفقات الفريق البرتقالى فى فترة الانتقالات الشتوية.