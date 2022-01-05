شكرا لقرائتكم خبر عن "الاطمئنان على قوة العضلات" وراء تأجيل عودة محمود متولى من قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل مسئولو النادي الأهلي بقاء محمود متولي، مدافع الفريق الأحمر، فى قطر لاستكمال برنامجه العلاجي بمركز اسباير العالمي، في ظل عدم انتهاء اللاعب من برنامج التأهيل الذي يخضع له اللاعب في الدوحة حاليا.

وجاء قرار مسئولى الأهلي فى مد فترة بقاء متولي بقطر لنهاية الشهر الجاري بعدما كان مقررا عودته من قطر خلال الأسبوع المقبل، من أجل الاطمئنان على قوة العضلات وثباتها ومدى تحملها، قبل العودة للقاهرة والانتظام في تدريبات الأهلي.

ويبدأ محمود متولي مرحلة جديدة من التأهيل البدني والطبي في قطر، وهو ما يتطلب استكماله هناك لعودته بشكل أفضل بعد تعافيه نهائيًّا من الإصابة.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا للمرحلة المقبلة. وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيم في بداية المران، تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق، في ظل حصول المدير الفني بيتسو موسيماني على إجازة.

وأدى اللاعبون جانبًا من تدريبات الجري وفقرات بدنية متنوعة على ملعب التتش، ضمن فقرات البرنامج التدريبى.