شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس رابطة الأندية: أنظار العالم تتجه إلى مصر عند تنظيم أى بطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن أنظار العالم الرياضى تتجه نحو مصر عند تنظيم أي بطولة، مضيفا: "ومحظوظ بمزاملتى جميع أعضاء رابطة الأندية المحترفة".

وقال أحمد دياب خلال حواره مع إسلام الشاطر فى برنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "تكوين رابطة الأندية تأخر كثيرا، تم إنشاؤها فى موسم صعب جدا ومحظوظ بمزاملتى لكل أعضاء الرابطة، الذين يتميزون بالتفانى في العمل والرابطة تكونت في 3 أشهر فقط، وهذا يدل على قوة مؤسسات الدولة التي تساعد في تطوير أي مجال".

وأضاف أحمد دياب: "أنظار العالم تتجه إلى مصر عند تنظيم أي بطولة، ومؤسسات الدولة القوية سر عودة الجماهير لأنها استجابت على الفوز بعودة الجماهير وفقا للضوابط الاحترازية".

وعن اختيار أعضاء الرابطة قال دياب: "الأندية رشحت أعضاء الرابطة.. وهناك عضوان من ترشيح اتحاد الكرة.. واختيار رئيس الرابطة يتم في أول اجتماع".

وأضاف أحمد دياب: "استكمال كأس مصر الموسم الماضى أو إلغائه من اختصاصات اتحاد الكرة وليس رابطة الأندية، ولا يمكن أن نتدخل في شيء ليس من اختصاصنا".