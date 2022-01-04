الامارات | متهم بنقل عدوى «كورونا» إلى ميسي يتلقى تهديدات بالقتل : «حياتي تحولت إلى جحيم»

شكرا لقرائتكم خبر عن متهم بنقل عدوى «كورونا» إلى ميسي يتلقى تهديدات بالقتل : «حياتي تحولت إلى جحيم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف منسق أغاني «دي جي» أن حياته تحولت إلى جحيم، وأنه يعيش في خطر حقيقي على حياته، بعد إصابة نجم كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بفيروس «كورونا».‏

وقال، فير بالاسيو، في مقطع فيديو، أنه تلقى تهديدات بالقتل وإهانات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص يعتقدون أنه مسؤول عن نقل (كوفيد-19) إلى ميسي، وفقا لشبكة «ESPN» الرياضية الأمركية.

وكان بالاسيو (31 عاما)، الذي حضر في الأيام السابقة عدة حفلات داخل منزل ميسي، حيث تم اختبار الأشخاص لاحقا، وتأكدوا من إصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد.

ونفى فير بالاسيو الاتهامات الموجهة له بأنه السبب وراء إصابة ليونيل ميسي بفيروس «كورونا»، ونشر عبر حسابه على موقع «تويتر» نتيجة اختباره لـ(كوفيد-19)، والتي تبين «سلبية» إصابته.

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