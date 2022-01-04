شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء الموافق 4/ 1/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الثلاثاء، الموافق 4/ 1/ 2022 العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها إصابة سيف الدين الجزيري بفيروس كورونا، ومحمود شبانة يعلن توقيعه للاتحاد 6 أشهر على سبيل الإعارة، الزمالك يعلن إقامة الانتخابات 11 فبراير.. "على يوم واحد".

الزمالك يتواصل مع سيف الجزيرى بعد إصابته بفيرس كورونا

تواصل مسئولى نادى الزمالك والجهاز الطبى مع سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الكروى الأول، بعدما أعلن الاتحاد التونسى لكرة القدم إصابة اللاعب بفيروس كورونا خلال مشاركته بمعسكر نسور قرطاج قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق الأحد المقبل وحتى السادس من فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخباً.

الزمالك يعلن إقامة الانتخابات 11 فبراير.. "على يوم واحد"

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بيانا أكد خلاله أنه إيضاحا للإعلان السابق نشره بجريدة الأهرام بالعدد رقم 49323 بتاريخ 21-12-2021 بشأن دعوة الجمعية العمومية العادية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية المتضمنة بند انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021-2025 وما تضمنه من عقد اجتماع الجمعية العمومية بعد 52 يوما من تاريخ توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية على يوم واحد فقط.

محمد عبد الشافى يوافق على تجديد تعاقده مع الزمالك لموسمين

وافق محمد عبد الشافى ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين مقبلين، بعدما قامت إدارة النادى بالتفاوض مع اللاعب حول تجديد تعاقد، فىظل حرص إدارة الزمالك على الاحتفاظ بعبد الشافي لأطول فترة ممكن لما يقدمه من دور فني داخل الفريق ودور معنوي خارج الفريق، حيث يعتبر عبد الشافي من أكثر لاعبي الزمالك التزاما داخل وخارج الملعب.

محمود شبانة يعلن توقيعه للاتحاد 6 أشهر على سبيل الإعارة

كشف محمود شبانة مدافع نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لليوم السابع، عن توقيعه عقود انتقاله لنادي الاتحاد السكندري لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بعد عقد جلسة مع مسؤولي الاتحاد.

الزمالك يسدد مستحقات كارتيرون الشهرية بعد شكوى النادي

قام مسئولو نادي الزمالك بصرف راتب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق عن شهر ديسمبر الماضي والذي كان يستحق 30 ديسمبر، بعدما تقدم المدير الفني بشكوي لادارة النادي بعدم حصوله علي مستحقاته المتأخرة.

الزمالك يتفق مع رزاق سيسيه على التجديد 3 مواسم

اتفق مسئولو نادي الزمالك مع الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق علي تجديد تعاقده لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل وذلك بعد المستوي المميز الذي قدمه اللاعب منذ عودته من الإصابة.

تعرف على ترتيب كباتن الزمالك الخمسة فى الموسم الحالى

يمتلك فريق الزمالك العديد من عناصر الخبرة التي يكون لها دور داخل الملعب وخارجه في فرض روحا من المنافسة والانضباط داخل الفريق، ولعل من أبرز لاعبي الجيل الحالي في هذا الأمر هو محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق.

كاف يحتفل بعيد ميلاد محمد أوناجم بأبرز أهدافه الإفريقية مع الزمالك

احتفل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بعيد ميلاد النجم المغربى محمد أوناجم، لاعب نادى الزمالك المصرى، الذى يتمم اليوم الثلاثاء، 4 يناير 2022، 30 عاما، وذلك باستعراض مجموعة من أهم أهدافه مع القلعة البيضاء فى البطولات اففريقية وأهمها هدفه فى مرمى الترجى التونسى فى بطولة كأس السوبر الموسم قبل الماضى.