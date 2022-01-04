شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستأنف تدريباته بعد انتهاء الراحة استعدادا لكأس الرابطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف النادي المصري، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباته على ملعب النادي الاجتماعي استعدادا لمبارياته ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم، وذلك بعد انتهاء فترة الإجازة التى امتدت لـ10 أيام بعد خوض الفريق البورسعيدي مباراة الجولة الثامنة فى الدوري العام، والتي خسرها المصري أمام الاتحاد بهدف نظيف.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 13 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات في الدوري، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 3 مباريات وتعادل فى واحدة وخسر 4 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 7 أهداف أخرى.

وأسفرت قرعة الكونفدرالية التي أقيمت بمقر الاتحاد الأفريقي "كاف" عن وقوع النادي المصري في المجموعة الثالثة لمواجهة القطن الكاميرونى ومازيمبي خلال مرحلة المجموعات من نسخة 2021-2022.

وضمت المجموعة الثالثة كلا من: أوتوهو (الكونغو) - المصري (مصر) - القطن (الكاميرون) - مازيمبي (الكونغو الديمقراطية).

وجاءت مباريات المصري البورسعيدي في دور المجموعات كالتالي:

المصري يواجه القطن الكاميروني في الكاميرون يوم 13 فبراير.

المصري البورسعيدي يواجه مازيمبي في بورسعيد يوم 20 فبراير.

المصري البورسعيدي يواجه أوتوهو الكونغولي بطل الكونغو في الكونغو يوم 27 فبراير.

المصري البورسعيدي يواجه أوتوهو الكونغولي بطل الكونغو في بورسعيد يوم 13 مارس.

المصري البورسعيدي يواجه القكن الكاميروني في بورسعيد في يوم 20 مارس.

المصري البورسعيدي يواجه مازيمبي في الكونغو يوم 3 ابريل المقبل.