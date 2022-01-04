شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف تفاصيل صفقة انتقال شكرى نجيب لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس يحيى الكومى الموافقة على انتقال شكرى نجيب مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الجارية لصفوف فريق فاركو وذلك بعد موافقة الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى خوان براون واللجنة الفنية التى يترأسها حماده المصرى.

وتلقى النادى عدة عروض من أجل ضم اللاعب إلا أنه تم الاستقرار على رحيله إلى الوافد الجديد بمسابقة الدورى الممتاز باعتباره العرض الأكبر ماديا والأكثر جدية من بين تلك العروض..

وفضّل الإسماعيلى تحقيق أقصى استفادة مادية من رحيل اللاعب بعد انتهاء كافة محاولات تمديد عقده ومفاوضات ترضيته ووضعه ضمن لاعبى الفئة الأولى إلا أنه لم يستجب لجميع محاولات مجلس الإدارة.

ونجح مجلس الإدارة فى تدعيم الجانب الهجومى بالهداف الدولى البوليفى "كاراميلو الجانازا"، ومن المقرر أن يتم دعم الجانب الهجومى بصفقات أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق..