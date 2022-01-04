شكرا لقرائتكم خبر عن أوكلاند سيتى: الأهلى نادٍ مميز وهنيئا له رقم الأكثر مشاركة بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جوردون واتسون، المتحدث الرسمى باسم نادى أوكلاند سيتى بطل نيوزلندا، أن انسحاب فريقه من بطولة كأس العالم للأندية جاء بسبب الإجراءات الصحية المتبعة في نيوزيلندا بسبب فيروس كورونا.

وقال جوردون واتسون في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" المذاع على قناة الأهلى: "قررنا عدم المشاركة فى كأس العالم للأندية بسبب الحجر الصحى طويل المدى فى نيوزيلندا".

وأضاف المتحدث الرسمى باسم نادى أوكلاند سيتى: "الأهلى نادٍ مميز للغاية حتى خارج أفريقيا ولديه الفرصة لكسر الرقم القياسى لعدد المشاركات فى مونديال الأندية، ويملك الإمكانيات الكبيرة لتحقيق مركز أكبر من المركز الثالث في البطولة".

وعن مواجهة الأهلى في 2006، قال: "مواجهة الأهلي في 2006 كانت صعبة جدا وكان يملك عناصر أسطورية لم يكن من السهل السيطرة عليهم، ولاعبونا حاولوا السيطرة على المباراة، لكن الأمر كان صعبًا والفريق الأفضل فاز في النهاية".

وتقام البطولة المرتقبة في دولة الإمارات خلال الفترة بين 3 و12 فبراير المقبل، والتي يشارك فيها النادي الأهلي ممثلا عن مصر وإفريقيا ضمن 7 أندية مشاركة في البطولة. وكانت قرعة كأس العالم للأندية أسفرت عن وقوع الأهلى في مواجهة مونتيرى المكسيكى في الدور ربع النهائي.