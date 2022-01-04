شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام شكرى نجيب بقميص الإسماعيلي قبل رحيله لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدق مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومي، على رحيل شكرى نجيب مهاجم الفريق لصفوف نادى فاركو خلال الميركاتو الشتوي الجارى. ويستعرض الموقع الرسمى أرقام اللاعب بالقميص الأصفر، والتى جاءت كالآتى:

- خاض اللاعب مع فريق الدراويش 126 مباراة بواقع 7487 دقيقة، مقسمة إلى 110 لقاء فى الدورى العام، و8 مباريات بكأس مصر، و4 مواجهات بدورى أبطال أفريقيا، و4 لقاءات عربيًا.

- سجل قائد الفريق الأسبق 20 هدفًا وصنع 10 أهداف خلال مسيرته مع الدراويش.

وفي سياق متصل بات ترتيب قادة الفريق كالآتى:

- محمد صبحى يوم 17 يوليو 2000 عندما فاز الإسماعيلى على منتخب السويس ضمن منافسات الدورى العام 5 / 1 بالسويس (جون أوتاكا 2 وممادوكيتا 2 وحمام إبراهيم).

- عمر الوحش يوم 6 يونيو 2013 عندما فاز الإسماعيلى على الواسطى فى دور الـ 32 بكأس مصر 4 / صفر "جون أنطوى 2 ومحمد حمص وعصام على".

- باهر المحمدى يوم 11 يوليو 2015 عندما خسر الإسماعيلى من حرس الحدود ضمن منافسات الدورى العام صفر / 2 بالإسكندرية.

- عماد حمدى يوم 12 أغسطس 2015 عندما تعادل الإسماعيلى مع سموحة بربع نهائى كأس مصر 1 / 1 (شوقى السعيد) قبل أن يخسر بضربات الترجيح 5 / 3.

- محمد هاشم يوم 18 مارس 2017 عندما فاز الإسماعيلى على النصر للتعدين ضمن منافسات الدورى العام 5 / 1 بأسوان (دييجو كالديرون 2 وكريم بامبو 2 وحسنى عبد ربه).