شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام صلاح وتريزيجيه لمران المنتخب غدا.. وتدريب مسائي لرفع كفاءة اللاعبين البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أدى المنتخب الوطني تدريبا مسائيا ركز خلاله الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش على النواحي البدنية بإحدى القاعات المخصصة بمقر اقامته ضمن برنامجه خلال معسكره المغلق حتى موعد سفره إلى الكاميرون للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

شارك في المران جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم للسفر، فيما ينتظر أن ينضم إليهم غدًا محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه"، فيما تقرر أن يكون تدريب الغد مغلقًا.

على جانب آخر، قرر مسئولو منتخب مصر الأول لكرة اصطحاب طباخ مع الفريق استعدادًا للسفر إلى الكاميرون يوم الجمعة المقبل للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق يوم 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

شهد تدريب المنتخب الوطني اليوم انضمام الثلاثي المحترف في الخارج أحمد حجازي ومحمد النني ومصطفى محمد، وينتظر أن ينضم غدا كل من محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" لتكتمل قائمة الـ 25 لاعبا المسافرين يوم الجمعة المقبل إلى مدينة جاروا الكاميرونية للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

وكان المنتخب الوطني قد أدى مرانه في العاشرة والنصف صباحًا بالملعب الرئيسي لستاد القاهرة بمشاركة 23 لاعبا، فيما واصل عمرو السولية تدريباته العلاجية.