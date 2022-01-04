شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 4 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 4 / 1 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها، عودة اللاعبين البدلاء لاستئناف التدريبات الجماعية تحت قيادة سامي قمصان وفي غياب بيتسو موسيماني، وإرسال ملف طبي شامل عن لاعبي الأهلي للاتحاد الدولي للفيفا قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.
ينوي مسئولو تالنادي الأهلي مفاتحة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني في ملف تجديد عقده والذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، فور عودة المدرب من جنوب إفريقيا عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها رفقة الفريق الأحمر.
ويستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية في وجود موسيماني وكل اللاعبين بدءا من السبت المقبل ، بعدما استأنف اللاعبين البدلاء التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب التتش.
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه اطمأن على الحالة الطبية والبرنامج التأهيلي الذي يخوضه محمود متولي مدافع الفريق في قطر، حيث يعاني من شد في العضلة الأمامية.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن اللاعب تقرر بقاؤه في قطر حتى نهاية الشهر الجاري، بدلًا من عودته الأسبوع المقبل، وذلك لإنهاء برنامجه التأهيلي والعلاجي على النحو الأمثل.
طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من محللي الأداء في الفريق تقريراً عن الفرق الثلاثة التى يلتقي معها الأحمر بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة أفريقيا عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى التى تضم معه ، كلاً من الهلال والمريخ السودانيين بجانب صن داونز الجنوب أفريقي.
قال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب النادي الأهلي، إنه قام بإرسال الملف الطبي للاعبي الفريق للجنة الطبية بكأس العالم للأندية ، مشيرا إلى أنه تم إعداد ملف طبي شامل لكل اللاعبين وفقا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واللجنة الطبية بكأس العالم للأندية، وتم إرساله في الموعد المحدد له.
وقال أبوعبلة إنه حدد برنامجا لإجراء تحاليل الحمض النووي«DNA» للاعبين بداية من الشهر الجاري؛ لتحديد كافة القياسات البدنية والطبية للاعبين لأطول فترة ممكنة، مشيرا إلى أن هذه التحاليل سيتم إجراؤها بشكل تدريجي بهدف الوقوف على الحالة البدنية والطبية وبرامج التغذية التي يحتاجها كل لاعب بشكل منفرد.
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرات تدريبية متنوعة اشتملت على تدريبات الكرة الطائرة بالقدم، وعدد من تدريبات الكرة، وذلك خلال المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.
وشارك لاعبو الأهلي في تقسيمة مصغرة، ضمن البرنامج التدريبي؛ استعدادا لخوض منافسات كأس رابطة الأندية التي تبدأ بمواجهة الجونة يوم الخميس13 يناير الجاري.
وأوضح «أبوعبلة» أن التحاليل سيتم إجراؤها للاعبين بشكل تدريجي؛ وذلك للوقوف على الحالة البدنية والطبية وبرامج التغذية التي يحتاجها كل لاعب بشكل منفرد.