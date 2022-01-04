القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 4 / 1 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها، عودة اللاعبين البدلاء لاستئناف التدريبات الجماعية تحت قيادة سامي قمصان وفي غياب بيتسو موسيماني، وإرسال ملف طبي شامل عن لاعبي الأهلي للاتحاد الدولي للفيفا قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

ينوي مسئولو تالنادي الأهلي مفاتحة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني في ملف تجديد عقده والذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، فور عودة المدرب من جنوب إفريقيا عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها رفقة الفريق الأحمر.

ويستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية في وجود موسيماني وكل اللاعبين بدءا من السبت المقبل ، بعدما استأنف اللاعبين البدلاء التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب التتش.