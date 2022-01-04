شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الانضباط يتولى رئاسة اللجنة الانتخابية لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعقد في الحادية عشر صباح غد الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا عاديا بمقر الاتحاد الجديد بمدينة 6 أكتوبر للنظر في جدول الأعمال الذي يتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد.

يرأس الجلسة المستشار محمد عبده صالح رئيس اللجنة الانتخابية بناء علي اختيار الجمعية العمومية وبحضور وفد من الاتحاد الدولي FIFA برئاسة كيني جون ماري مدير إدارة الاتحادات الوطنية بالفيفا، ومندوبي الأندية المعتمدة في الجمعية العمومية.

يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات تضمنها جدول الأعمال وتختتم بإجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لإدارة الاتحاد حتى موعد الدورة الأولمبية المقبلة أو لمدة 4 سنوات أيهما أسبق.

وتجرى الانتخابات بنظام القوائم المغلقة ، حيث تختار الجمعية العمومية إحدى القائمتين اللتين تم اعتماد ترشيحهما.

وكان اتحاد كرة القدم قد أعلن في وقت سابق عن أسماء مندوبي الأندية أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور الاجتماع، كما تقرر أن يكون الاجتماع مغلقا على من لهم حق الحضور.