شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ إجراءات تمديد عقد كهربا قبل الانتقال لتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي إجراءات تمديد عقد محمود كهربا جناح الفريق الأحمر، قبل الموافقة على انتقاله إلى نادي هاتاي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لربط اللاعب مع ناديه بعقد طويل الأمد.

ومن المقرر أن يحسم أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي ملف تمديد عقد كهربا لموسمين آخرين قبل رحيل اللاعب إلى الدوري التركي، بعد اقترب صفقة انتقال اللاعب إلى بلاد الأناضول قريبة للغاية في يناير الجاري.

واقترب كهربا من الانتقال إلى هاتاي التركي على سبيل الإعارة مقابل 450 ألف دولار حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود بند أحقية الشراء في عقد الإعارة خلال الصيف المقبل نظير دفع 3 ملايين دولار.

وخرج محمود كهربا من حسابات بيتسو موسيماني منذ بداية الموسم الحالي، وهو ما دفع اللاعب للموافقة على الانتقال للدوري التركي، لاستعادة بريقه وكذلك المنافسة على حجز على العودة للدوري المصري.