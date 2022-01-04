شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة: كماتشو لم يوقع للأهلى أو أى نادى آخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على العباسى رئيس شركة كرة القدم بنادى غزل المحلة عدم صحة خبر توقيع المدافع محمد فتح الله " كماتشو " لاعب الفريق للنادى الاهلى أو لاى نادى أخر خلال الفترة الحالية .

وأوضح على العباسى خلال تصريحات صحفية أن كماتشو يتواجد في عقده موسمين ولن يتم الموافقة على رحيل أي لاعب بفريق غزل المحلة حاليا و لا يوجد حديث عن رحيل أو قدوم اى لاعب الا عقب تولى الجهاز الفني الجديد المسئولية والتواجد مع اللاعبين للوقوف على أحتياجاته الفترة المقبلة .

واستقر عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لفريق غزل المحلة الجديد، على اختيار الجهاز المعاون له في مهمة تدريب الفريق المحلاوى خلال الفترة المقبلة.

وجاء تشكيل الجهاز المعاون كالتالى: عبد الحميد بسيونى مدير فنى و أحمد صالح مدرب عام و ياسر على مدرب مساعد و أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى و مدير إدارى .. محمد الجميل و محمد عادل و السيد الجمال إدارين و الجهاز الطبي .. خالد الجميزى و أخصائى .. محمد عمر .

و يقيم مجلس إدارة نادي غزل المحلة، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الواحدة ظهرا غدا ، في ستاد النادي، لتقديم الجهاز الفني الجديد ومن المقرر أن يحضر مجلس إدارة نادي غزل المحلة بالكامل، في المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد، الذي سيتولى المهمة خلفًا لمحمد عودة المدير الفني السابق للفريق.

وكان إدارة المحلة أنهت اتفاقه مع الجهاز الفني بالكامل في الأيام الماضية، والتعاقد معه بشكل رسمي في الوقت الحالي، لقيادة الفريق في بطولة كاس الرابطة واستكمال مسيرة الفلاحين في بطولة الدوري المصري.

ووقع غزل المحلة في المجموعة الثالثة في بطولة كأس الرابطة، والتي تضم الزمالك، سيراميكا كليوباترا، إنبي، فاركو، طلائع الجيش .

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 10 نقاط، جمعهم من 8 مباريات، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في 4 مباريات وخسر اثنتين.