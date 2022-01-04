شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات جديدة لسفر المنتخب للكاميرون فى موعده بعد زوال أسباب التأجيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يجري الاتحاد المصري لكرة القدم حاليًا محاولات جديدة بالتنسيق مع الشركة الوطنية مصر للطيران الناقلة للمنتخب الوطني من أجل سفر بعثة الفريق إلى الكاميرون في موعدها المحدد سلفا يوم الجمعة المقبل بعد حل المشاكل التقنية التي كانت تعوق سفرها في هذا الموعد .
ويأمل الاتحاد المصري والجهاز الفني للمنتخب أن تكلل هذه المحاولات بالنجاح حتى لا يتأثر برنامج الفريق المعد سلفًا ، خاصةً بعد زوال الأسباب التي أدت إلى تأجيل سفر البعثة.
على جانب آخر، قرر مسئولو منتخب مصر الأول لكرة اصطحاب طباخ مع الفريق استعدادًا للسفر إلى الكاميرون يوم الجمعة المقبل للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق يوم 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.
شهد تدريب المنتخب الوطني اليوم انضمام الثلاثي المحترف في الخارج أحمد حجازي ومحمد النني ومصطفى محمد، وينتظر أن ينضم غدا كل من محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" لتكتمل قائمة الـ 25 لاعبا المسافرين يوم الجمعة المقبل إلى مدينة جاروا الكاميرونية للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.
وكان المنتخب الوطني قد أدى مرانه في العاشرة والنصف صباحًا بالملعب الرئيسي لستاد القاهرة بمشاركة 23 لاعبا، فيما واصل عمرو السولية تدريباته العلاجية.