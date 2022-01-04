شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات جديدة لسفر المنتخب للكاميرون فى موعده بعد زوال أسباب التأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري الاتحاد المصري لكرة القدم حاليًا محاولات جديدة بالتنسيق مع الشركة الوطنية مصر للطيران الناقلة للمنتخب الوطني من أجل سفر بعثة الفريق إلى الكاميرون في موعدها المحدد سلفا يوم الجمعة المقبل بعد حل المشاكل التقنية التي كانت تعوق سفرها في هذا الموعد .

ويأمل الاتحاد المصري والجهاز الفني للمنتخب أن تكلل هذه المحاولات بالنجاح حتى لا يتأثر برنامج الفريق المعد سلفًا ، خاصةً بعد زوال الأسباب التي أدت إلى تأجيل سفر البعثة.