شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتحفظ علي التعاقد مع سايكو فى الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفظ مسئولي النادي الاسماعيلي علي إتمام التعاقد مع اللاعب الجامبي سايكو كواكا لاعب ومهاجم السكة الحديد الذي ينافس بالدوري المصري في القسم الثاني.

ويري مسئولي الإسماعيلي أن سايكو مهاجم عادي لايرتقي لارتداء فانلة الأسماعيلي وقيادة خط هجوم الدراويش في المسابقات المحلية ، وكان الاسماعيلى قد تلقى ترشيحاً من بعض وكلاء اللاعبين للتعاقد مع اللاعب الجامبى فى فترة الانتقالات الشتوية.

وكان الإسماعيلي قد تعاقد مع المهاجم البوليفي كارميلو كأولى الصفقات الشتوية لقلعة الدراويش من أجل تحسين النتائج التي ظهرت متراجعة منذ بداية الموسم.

فى سياق أخر، عقدت اللجنة الفنية بالنادى الاسماعيلى برئاسة حمادة المصرى وعضوية أشرف خضر ومحمود حسن اجتماعاً مع لاعبى الفريق على هامش مران اليوم أكدت خلاله رفضها التام فكرة بيع أى لاعب مثلما يتردد فى وسائل الاعلام وشددت على رفضها انشغال اللاعبين بمثل هذه الاخبار ، وقال اللجنة للاعبى الدراويش أنه فى حالة وجود تقرير من الارجنيتنى خوان براون برحيل أى لاعب سوف يتم إخطاره بشكل رسمى من اللجنة الفنية بعيداً عن وسائل الاعلام.

وقرر الجهاز الفنى للإسماعيلى إقامة مباراة ودية الجمعة المقبل على ملعب أحد فنادق محافظة الإسماعيلية، فى إطار برنامجه الإعدادى قبل استئناف المسابقات المحلية.