شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يقدم الجهاز الفنى الجديد لوسائل الإعلام فى مؤتمر صحفى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم مجلس إدارة نادي غزل المحلة، برئاسة على العباسى، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الواحدة ظهرا داخل استاد النادي، لتقديم الجهاز الفني الجديد بقيادة عبد الحميد بسيوني.

ومن المقرر أن يحضر مجلس إدارة نادي غزل المحلة بالكامل في المؤتمر الصحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد، الذي سيتولى المهمة خلفًا لمحمد عودة المدير الفني السابق للفريق.

وكانت إدارة المحلة أنهت اتفاقها مع الجهاز الفني بالكامل في الأيام الماضية، والتعاقد معه بشكل رسمي في الوقت الحالي، لقيادة الفريق في بطولة كاس الرابطة واستكمال مسيرة الفلاحين في بطولة الدوري المصري.

ووقع غزل المحلة في المجموعة الثالثة في بطولة كأس الرابطة، والتي تضم الزمالك، سيراميكا كليوباترا، إنبي، فاركو، طلائع الجيش.