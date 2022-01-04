شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الحضري: لا يوجد منتخب قوي وآخر ضعيف بأمم إفريقيا.. والحراس الأربعة رقم 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح عصام الحضرى مدرب حراس مرمى منتخب مصر أنه لا يوجد منتخب قوي آخر ضعيف في بطولة كأس الأمم الافريقية القادمة والهدف الفوز في جميع المباريات للوصول الى للادوار النهائية في البطولة وتحقيق اللقب .

وأوضح عصام الحضرى خلال تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد المصرى لكرة القدم بالفيس بوك أن الحراس الأربعة رقم 1 في المنتخب المصرى حيث لا يميز بينهم بسبب قوة المنافسة وأثنى على أدائهم في التدريبات الجماعية .

وتقرر سفر المنتخب الوطني إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم السبت المقبل لعدم جاهزية مطار المدينة لاستقبال الطائرة الخاصة ببعثة المنتخب يوم الجمعة كما كان مقررا ، فيما حصل الاتحاد المصري لكرة القدم على مواقفة الاتحاد الأفريقي CAF على هذا التعديل باعتباره اضطراريًا وخارج عن إرادة البعثة المصرية.

شهد مران المنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون ، دخول مصطفي محمد وعمر مرموش في وصلة هزار خلال مران المنتخب ، المقام بإستاد القاهرة.

شهد تدريب المنتخب الوطني اليوم انضمام الثلاثي المحترف في الخارج أحمد حجازي ومحمد النني ومصطفى محمد، وينتظر أن ينضم غدا كل من محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" لتكتمل قائمة الـ 25 لاعبا المسافرين يوم الجمعة المقبل إلى مدينة جاروا الكاميرونية للمشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية.

وكان المنتخب الوطني قد أدى مرانه في العاشرة والنصف صباحًا بالملعب الرئيسي لستاد القاهرة بمشاركة 23 لاعبا، فيما واصل عمرو السولية تدريباته العلاجية.

من ناحية أخرى رفض البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، تبرير أسباب استبعاد أكثر من لاعب فى معسكر الفراعنة الحالى الذى تستعد من خلاله مصر لأمم أفريقيا المقبلة.

وقال كيروش فى مؤتمر صحفى قبل انطلاق معسكر منتخب مصر "أعمل منذ 40 عاماً فى مجال التدريب.. لا أتحدث عن أسباب استبعاد لاعب أو ضم آخر، فالهدف الأساسى لى هو اختيار فريق بأكمله دون النظر للأسماء".

وأضاف مدرب المنتخب "أتابع جميع مباريات الدورى، وأحرص على متابعة جميع اللاعبين وأقوم بتحليل اللاعبين والفرق وندرس كل المعلومات وجميع التفاصيل عن أداء الجميع فى الدورى والمحترفين من أجل اختيار الأفضل للمنتخب المصرى".

وأكد المدرب البرتغالى أنه اختار 40 لاعباً فى البداية ثم قام بتقليص العدد إلى 24 أو 25 لاعباً من أجل المشاركة فى البطولة الأفريقية المقبلة التى تنطلق فى الكاميرون يوم 9 يناير المقبل.