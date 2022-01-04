شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحتفل بعيد ميلاد محمد أوناجم بأبرز أهدافه الإفريقية مع الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بعيد ميلاد النجم المغربى محمد أوناجم، لاعب نادى الزمالك المصرى، الذى يتمم اليوم الثلاثاء، 4 يناير 2022، 30 عاما، وذلك باستعراض مجموعة من أهم أهدافه مع القلعة البيضاء فى البطولات اففريقية وأهمها هدفه فى مرمى الترجى التونسى فى بطولة كأس السوبر الموسم قبل الماضى.

ونشر الكاف، فيديو أهداف ومهارات أوناجم عبر تويتر، صحبها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد لنجم الزمالك محمد أوناجم الذى يتم عامه الـ 30".

من ناحية أخرى، تمسك الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بتواجد الثنائى محمد أوناجم ورزاق سيسيه فى صفوف الفريق للموسم المقبل وعدم التفريط فيهما.

وطلب كارتيرون من إدارة الكرة بنادى الزمالك التجديد للثنائى أوناجم وسيسيه، خاصة أن عقودهما تنتهى مع الزمالك بنهاية الموسم الحالى ويحق لهما التوقيع لأى نادٍ فى يناير الجارى.

وبدأت إدارة الكرة فى الزمالك مفاوضات التجديد مع الثنائى لمعرفة طلباتها المادية والتعاقدية لحسم الأمر قبل حدوث أى أزمات.