شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يواجه بيراميدز الخميس المقبل وديا استعدادا لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي خوض مباراتين وديتين استعدادا لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة والمقرر لها في الثاني عشر من يناير الجاري .

ويفتتح فريق البنك الأهلي مبارياته الودية غداً الأربعاء أمام فريق كفر صقر علي أن تكون الودية الثانية أمام فريق بيراميدز الخميس المقبل في الثانية ظهرا باستاد الدفاع الجوي .

وواصل فريق الكرة بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية تحت إشراف خالد جلال المدير الفني استعداداً لمواجهة المقاولون العرب في إفتتاح مباريات فريق البنك الأهلي ببطولة كأس الرابطة وجاء المران قوياً لتجهيز اللاعبين للمواجهات الرسمية المقبلة .