شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شبانة يعلن توقيعه للاتحاد 6 أشهر على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود شبانة مدافع نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لليوم السابع، عن توقيعه عقود انتقاله لنادي الاتحاد السكندري لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة بعد عقد جلسة مع مسؤولي الاتحاد.

وكان شبانة قد انضم إلى الزمالك في بداية الموسم قادما من أسوان، إلا أن أزمة إيقاف القيد التي يعاني منها نادي الزمالك حالت دون قيده في قائمة الفريق الأبيض.

وكلف حسام حسن، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، إبراهيم حسن مدير الكرة للفريق، بالبحث عن ودية ثانية لتجهيز الفريق، استعداداً لخوض منافسات كأس الرابطة، حيث يصطدم زعيم الثغر في افتتاح مجموعته بفريق بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الأربعاء الموافق 12 يناير الجاري.

ووقع الاتحاد السكندري في مجموعة متوازنة تضم فرق: بيراميدز، فيوتشر، إيسترن كومباني ومصر المقاصة.

وجاء ترتيب مباريات الاتحاد السكندري في المجموعة كالتالي:

الأربعاء 12 يناير

بيراميدز أمام الاتحاد السكندري - الساعة 5:00 مساء

الأحد 16 يناير

الاتحاد السكندري أمام المصري - الساعة 5:00 مساء

الخميس 20 يناير

إيسترن كومباني أمام الاتحاد السكندري - الساعة 2:30 عصرا

الأربعاء 26 يناير

الاتحاد السكندري أمام مصر للمقاصة - الساعة 2:30 عصرا

الأحد 30 يناير

فيوتشر أمام الاتحاد السكندري - الساعة 5:00 مساء