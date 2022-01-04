شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4 /1 /2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4 /1 /2022، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها تعديل موعد سفر منتخب مصر إلى الكاميرون من الجمعة إلى السبت المقبل لعدم جاهزية مطار مدينة جاروا الكاميرونية.
الزمالك يتواصل مع سيف الجزيرى بعد إصابته بفيرس كورونا
تواصل مسئولى نادى الزمالك والجهاز الطبى مع سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق الكروى الأول، بعدما أعلن الاتحاد التونسى لكرة القدم إصابة اللاعب بفيروس كورونا خلال مشاركته بمعسكر نسور قرطاج قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستنطلق الأحد المقبل وحتى السادس من فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخباً.
تقرر سفر المنتخب الوطني إلى مدينة جاروا الكاميرونية يوم السبت المقبل لعدم جاهزية مطار المدينة لاستقبال الطائرة الخاصة ببعثة المنتخب يوم الجمعة كما كان مقررا ، فيما حصل الاتحاد المصري لكرة القدم على مواقفة الاتحاد الأفريقي CAF على هذا التعديل باعتباره اضطراريًا وخارج عن إرادة البعثة المصرية.
فاركو يتعاقد مع شكرى نجيب مهاجم الاسماعيلى لمدة 4 مواسم
نجح نادى فاركو فى التعاقد مع شكرى نجيب مهاجم النادى الاسماعيلى لمدة أربعة مواسم قادمة ليكون أولى صفقات الفريق البرتقالى فى فترة الانتقالات الشتوية.
ينوي مسئولو تالنادي الأهلي مفاتحة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني في ملف تجديد عقده والذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، فور عودة المدرب من جنوب إفريقيا عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها رفقة الفريق الأحمر.
وعد إيهاب جلال المدير الفنى لفريق بيراميدز، مجموعة اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة حقيقية للمشاركة مع الفريق منذ بداية الموسم، وخصوصًا الصفقات الجديدة التى تم إبرامهما مثل هشام محمد وحسين السيد مارسيلو، بالمشاركة فى مواجهات بيراميدز المقبلة بكأس الرابطة.
أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بيانا أكد خلاله أنه إيضاحا للإعلان السابق نشره بجريدة الأهرام بالعدد رقم 49323 بتاريخ 21-12-2021 بشأن دعوة الجمعية العمومية العادية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية المتضمنة بند انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021-2025 وما تضمنه من عقد اجتماع الجمعية العمومية بعد 52 يوما من تاريخ توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية على يوم واحد فقط.
الأهلي يقرر تأجيل عودة محمود متولي من الدوحة
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه اطمأن على الحالة الطبية والبرنامج التأهيلي الذي يخوضه محمود متولي مدافع الفريق في قطر، حيث يعاني من شد في العضلة الأمامية.
محمد عبد الشافى يوافق على تجديد تعاقده مع الزمالك لموسمين
وافق محمد عبد الشافى ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين مقبلين، بعدما قامت إدارة النادى بالتفاوض مع اللاعب حول تجديد التعاقد.
أصيب مايكل تومسون محترف الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي بفيروس كورونا ، حيث ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية ليخضع لمسحة طبية جاءت نتيجتها إيجابية.
يمتلك فريق الزمالك العديد من عناصر الخبرة التي يكون لها دور داخل الملعب وخارجه في فرض روحا من المنافسة والانضباط داخل الفريق، ولعل من أبرز لاعبي الجيل الحالي في هذا الأمر هو محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق.
كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية المصرية والمشرف على إدارة المسابقات ، أن بطولة كأس الرابطة في النسخة المقبلة ستقام بنظام خروج المغلوب وليس مجموعات مثل النسخة الحالية.
قال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب النادي الأهلي، إنه قام بإرسال الملف الطبي للاعبي الفريق للجنة الطبية بكأس العالم للأندية ، مشيرا إلى أنه تم إعداد ملف طبي شامل لكل اللاعبين وفقا لمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» واللجنة الطبية بكأس العالم للأندية، وتم إرساله في الموعد المحدد له.