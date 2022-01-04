حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4 /1 /2022

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بيانا أكد خلاله أنه إيضاحا للإعلان السابق نشره بجريدة الأهرام بالعدد رقم 49323 بتاريخ 21-12-2021 بشأن دعوة الجمعية العمومية العادية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية المتضمنة بند انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021-2025 وما تضمنه من عقد اجتماع الجمعية العمومية بعد 52 يوما من تاريخ توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية على يوم واحد فقط.

الأهلي يقرر تأجيل عودة محمود متولي من الدوحة

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه اطمأن على الحالة الطبية والبرنامج التأهيلي الذي يخوضه محمود متولي مدافع الفريق في قطر، حيث يعاني من شد في العضلة الأمامية.

محمد عبد الشافى يوافق على تجديد تعاقده مع الزمالك لموسمين

وافق محمد عبد الشافى ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين مقبلين، بعدما قامت إدارة النادى بالتفاوض مع اللاعب حول تجديد التعاقد.

أصيب مايكل تومسون محترف الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي بفيروس كورونا ، حيث ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية ليخضع لمسحة طبية جاءت نتيجتها إيجابية. يمتلك فريق الزمالك العديد من عناصر الخبرة التي يكون لها دور داخل الملعب وخارجه في فرض روحا من المنافسة والانضباط داخل الفريق، ولعل من أبرز لاعبي الجيل الحالي في هذا الأمر هو محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق. كشف عامر حسين عضو رابطة الأندية المصرية والمشرف على إدارة المسابقات ، أن بطولة كأس الرابطة في النسخة المقبلة ستقام بنظام خروج المغلوب وليس مجموعات مثل النسخة الحالية. تغيير نظام كأس الرابطة فى الموسم المقبل تعرف على ترتيب كباتن الزمالك الخمسة فى الموسم الحالى إصابة تومسون سلة الأهلى بفيروس كورونا