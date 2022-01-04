شكرا لقرائتكم خبر عن الحاوي وحسام وصلاح والناشئين يشاركون فى تدريبات بدلاء الأهلي بعد الراحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا للمرحلة المقبلة، والتي شهدت مشاركة اللاعبين البدلاء والبعيدين عن المشاركة في المباريات في المرحلة الأولى من فترة التحضير لبطولة كأس السوبر، قبل انتظام كل اللاعبين في التدريبات الجماعية بدءا من السبت المقبل.

وشارك في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم كلا من وليد سليمان وحسام حسن وعلي لطفي ومحمد محمود وصلاح محسن ومصطفى شوبير ومجموعة من اللاعبين الناشئين.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا للمرحلة المقبلة، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وتأهيلية في «الجيم» في بداية المران تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق في ظل حصول المدير الفني بيتسو موسيماني على إجازة.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيم في بداية المران، تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق، في ظل حصول المدير الفني بيتسو موسيماني على إجازة.

وأدى اللاعبون جانبًا من تدريبات الجري وفقرات بدنية متنوعة على ملعب التتش، ضمن فقرات البرنامج التدريبي.







































