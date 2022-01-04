"طرفها مهند لاشين".. مصدر يوضح لمصراوي صفقة تبادلية محتملة بين طلائع الجيش وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

كشف مصدر عن اقتراب إتمام صفقة تبادلية بين نادي بيراميدز وطلائع الجيش لينضم اللاعب مهند لاشين لصفوف الأول.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إلى أن صفقة ضم مهند لاشين لصفوف بيراميدز تتضمن انتقال الثنائي ناصر منسي و عبدالله مجدي لصفوف طلائع الجيش بجانب مقابل مادي.

وأوضح المصدر أن هناك جلسة عُقدت اليوم بين مسؤولي بيراميدز و طلائع الجيش وتم الاتفاق على كافة التفاصيل على أن يتم الإعلان الرسمي خلال ساعات بعد توقيع العقود بشكل نهائي.

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أن أن ناصر منسي سينتقل لطلائع الجيش لنهاية الموسم وسيصبح بعدها لاعب حر، فسينتهي بنهاية الموسم الحالي مع بيراميدز، بينما سينتقل عبدالله مجدي سينتقل على سبيل الإعارة لمدة موسمين.