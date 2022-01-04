محاولات لسفر منتخب مصر في موعده بعد زوال أسباب التأجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

يجري الاتحاد المصري لكرة القدم حاليًا محاولات جديدة من أجل سفر منتخب مصر في موعده إلى الكاميرون.

وكان تقرر تأجيل سفر البعثة المصرية إلى الكاميرون إلى يوم السبت المقبل لعدم جاهزية مطار مدينة جاروا الكاميرونية لاستقبال الطائرة الخاصة بمصر.

ويجري اتحاد الكرة محولات جديدة بالتنسيق مع الشركة الوطنية مصر للطيران الناقلة للمنتخب الوطني من أجل سفر بعثة الفريق إلى الكاميرون في موعدها المحدد سلفا يوم الجمعة المقبل، بعد حل المشاكل التقنية التي كانت تعوق سفرها في هذا الموعد.

ويأمل الاتحاد المصري والجهاز الفني للمنتخب أن تكلل هذه المحاولات بالنجاح حتى لا يتأثر برنامج الفريق المعد سلفًا، خاصةً بعد زوال الأسباب التي أدت إلى تأجيل سفر البعثة.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة في كأس الأمم الإفريقية إلى جوار منتخبات السودان وغينيا بيساو ونيجيريا، بحثا عن التأهل إلى دور الستة عشر على رأس المجموعة.

ويستعد منتخب مصر لبداية مشواره في أمم إفريقيا يوم 11 يناير الجاري بمواجهة نيجيريا في مستهل رحلة الفريق المصري في البطولة بحثا عن اللقب الثامن.