شكري نجيب يكشف لمصراوي تفاصيل أزمته مع الإسماعيلي.. وحقيقة عروض القطبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

كشف شكري نجيب، مهاجم الإسماعيلي المنتقل حديثا إلى صفوف فاركو رسميا، كواليس أزمته مع الدراويش، مشيرا إلى أنه لم يوقع لبيراميدز، قبل أن يوضح حقيقة عروض القطبين لضمه وسبب اختيار فاركو.

وقال شكري نجيب، في تصريحات لمصراوي: "وقعت لفاركو لمدة 4 مواسم، النادي قام بشرائي من الإسماعيلي مقابل 5 ملايين جنيه، الأمور مرتبة من داخل الإسماعيلي لكي أخرج ولا أستمر مع الفريق".

وأضاف: "حزين لما بدر من الإسماعيلي، كيف أرحل بهذه الطريقة بعد قضاء 14 عاما في النادي؟ ما حدث أن الإسماعيلي لم يستطع تجديد عقدي، كان الاتفاق على مبلغ معين للتجديد، لكن الأمور تغيرت في العقود ولم نتفق ماديا، طلبت الاستمرار لنهاية الموسم مع النادي ولكن يحيى الكومي (رئيس النادي) رفض وقال لي (ارحل في يناير، أنا أريد أموالا)".

وأوضح: "ما حدث قبل رحيلي ضايقني، أولا اتهمني يحيى الكومي بالاشتباك مع أحمد عيد لاعب الفريق ولكن هذا لم يحدث، الأمور لم تتعد الكلام البسيط بيني وبينه، هو أخي الصغير وما حدث بيننا من حديث لم يتجاوز 20 ثانية، كان حديثا بسيطا وليس اشتباك كما أُعلن".

وأكمل: "يحيى الكومي أرسل لي جمهور قام بسبي بعد مباراة سموحة، وقال إنني قمت بسب الجمهور أولا وهذا لم يحدث، واستشهدت بحمص وصلاح أمين وأكدوا حديثي".

وواصل: "بعد مباراة المقاولون، هناك فيديو تم نشره لي ولم أعلم أن أحد يقوم بتصويري، ولكني كنت أتحدث بنية سليمة ولم أتعمد إثارة أي مشاكل، وكنت أتحدث في أمور تحدث في النادي".

وأوضح: "تم منعي من المشاركة في التدريبات لمدة 10 أيام، المدير الفني خوان براون يحبني وكان يعتمد عليّ في المباريات، ولكن في الأيام الأخيرة أكد براون لي أنه يتعرض لضغط كبير، كنت أريد الاستمرار في النادي لنهاية الموسم ولكن الكومي طلب مني الرحيل في يناير من أجل الاستفادة المادية مني".

وكشف: "أهلي طرابس الليبي كان يريد ضمي مقابل 500 ألف دولار لي و500 ألف دولار للنادي ولكني رفضت".

وعن حقيقة توقيعه لبيراميدز، أكد شكري نجيب: "كان هناك مفاوضات ولكني لم أوقع، ما أعلنه الإسماعيلي أنني وقعت لم يحدث، تم الإعلان أنني وقعت من أجل شحن الجمهور ضدي، كانت مفاوضات فقط، فضلا عن عروض من الإمارات والسعودية".

وعن مفاوضات القطبين، أوضح: "الأهلي لم يفاوضني، الزمالك بالفعل تفاوض معي ولكن أزمة منعه من القيد جعلتني أتردد في قبول العرض، ولا أريد الخروج في إعارة والعودة لهم مع بداية الموسم".

وأتم صاحب الـ27 عاما تصريحاته بالحديث عن أسباب اختياره لفاركو قائلا: "استخرت الله واستقريت على فاركو بعدما شعرت براحة، ووقعت لمدة أربعة مواسم".