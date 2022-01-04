الحضري: نريد الفوز بكأس الأمم.. ولا يوجد منتخب ضعيف أو قوي في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عصام الحضري مدرب حراس منتخب مصر، أنه لا يوجد منتخب ضعيف أو قوي في أفريقيا، مشيراً إلى أن المنتخب الوطني يطمح للفوز بالبطولة.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون يوم 9 يناير، ويخوض المنتخب الوطني أولى مبارياته أمام نيجيريا يوم 11 يناير.

وقال الحضري: "نستعد لكأس أمم أفريقيا مثل باقي المنتخبات، لدينا هدف ونتمنى أن يكرمنا ربنا، جميع اللاعبين مركزين ويتدربون بشكل جيد حتى نخوض أول مباراة في البطولة".

وأضاف: "لم يعد هناك منتخب في أفريقيا اسمه ضعيف أو قوي، يجب أن نعمل حساب لكل المنتخبات، ونحترمهم جميعاً، لدينا مباراة هامة ونفكر في مباراة نيجيريا، ومن يريد أن يحصل على البطولة لا يفكر من سيلعب أمامه، يجب أن يضع هدفه أمامه ويفوز بمباراة تلو الأخرى".

وتابع: "جميع اللاعبين مركزين ولديهم هدف وطموح وسنظل نعمل ولا ينقصنا سوى توفيق ربنا، ونفكر الآن في مباراة نيجيريا ثم نفكر في المباراة التي تليها".

وواصل: "جميع الحراس تعبانين معايا ونتمرن مثلما يتمرن باقي اللاعبين، وجميع الـ4 حراس كلهم يتمرنون بقوة وكلهم يريدون تمثيل المنتخب، وشخصياً أعتبرهم كلهم رقم 1، وبعد ذلك من يلعب أو لا هي رؤية الجهاز الفني، وجميعهم جاهزين".

واختتم الحضري: "بطولة أفريقيا صعبة، ويجب أن تكون تعرف ما هي أهدافك، وهدفك الأول هو الفوز بالبطولة، يجب أن نعمل ونجتهد وجميع اللاعبين لديهم نفس الهدف، حصلنا على البطولة 7 مرات، ومباريات الدور الأول مختلفة عن مباريات الأدوار التالية، ان شاء نحصل على البطولة ولكن يجب أن نعمل خطوة بخطوة".