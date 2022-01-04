الكشف عن جدول مواعيد مباريات الاهلي في بطولة كأس الرابطة 2022

كشفت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن جدول مواعيد مباريات الاهلي في بطولة كأس الرابطة 2022، بعدما وضعته القرعة في المجموعة الثانية رفقة أندية سموحة والبنك الاهلي والجونة والاسماعيلي والمقاولون العرب.

وسُحبت قرعة بطولة كأس الرابطة المحترفة مساء اليوم الثلاثاء، وأسفرت كذلك عن وقوع أندية بيراميدز والشرقية للدخان والاتحاد السكندري وفيوتشر والمصري البورسعيدي والمقاصة في المجموعة الأولى.

بينما ضمت المجموعة الثالثة أندية «الزمالك وفاركو وإنبي والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا وغزل المحلة وطلائع الجيش».

وتنطلق مسيرة الاهلي في كأس الرابطة المحترفة، ظهر يوم الخميس، الموافق 13 يناير 2022، أمام نادي الجونة، أي بعد يومين فقط من بداية مشوار منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون.

وحددت رابطة الأندية موعد قمة المجموعة الثانية بين الاهلي والاسماعيلي لتكون بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 17 يناير.

وينتهي دور مجموعات بالنسبة للاهلي في بطولة كأس الرابطة يوم الاحد الموافق 30 يناير 2022 حين يواجه البنك الاهلي.

وسيتخذ المدير الفني للاهلي «بيتسو موسيماني» من هذه البطولة، فرصة لتحضير عدد من اللاعبين البدلاء للعب الأدوار الأولى في كأس العالم للأندية 2021 المقرر له في الإمارات مطلع الشهر المقبل، في ظل انشغال عدد كبير من اللاعبين الأساسيين ببطولة كأس أمم أفريقيا.

إليكم جدول مباريات الاهلي في كأس الرابطة المحترفة

الاهلي ضد الجونة – يوم الخميس 13 يناير 2022، الساعة 12:30 بتوقيت جرينيتش، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

الاهلي ضد الاسماعيلي – يوم الاثنين 17 يناير 2022، الساعة 12:30 بتوقيت جرينيتش، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

الاهلي ضد المقاولون العرب – يوم الجمعة 21 يناير 2022، الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت القاهرة.

الاهلي ضد سموحة – يوم الخميس 27 يناير 2022، الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت القاهرة.

الاهلي ضد البنك الاهلي – يوم الاحد 30 يناير 2022، الساعة 12:30 بتوقيت جرينيتش، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.