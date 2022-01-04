فيديو يوتيوب | شاهد اهداف العين والوصل في إياب ربع نهائي كأس رئيس الامارات

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة العين والوصل في إياب ربع نهائي كأس رئيس الامارات، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 4 يناير 2021، والتي أقيمت على ستاد زعبيل.

تأهل العين إلى المربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين الإماراتية 2021/2022 بفوزه المثير على مضيفه الوصل 4/3 في إياب دور الثمانية من المسابقة.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 3/3 ليتفوق العين 7/6 في مجموع اللقاءين ويضرب موعداً مع الجزيرة في الدور قبل النهائي من كأس الامارات 2021/2022.

وأحرز الأرجنتيني كريستيان جوانكا الهدفين الأول والثاني للعين في الدقيقين الخامسة و53 وأضاف البرازيلي جوناثان سانتوس الهدف الثالث في الدقيقة 66 وتكفل التوجولي لابا كودجو بتسجيل الهدف الرابع قبل ست دقائق من النهاية عبر ضربة جزاء.

وجاء الهدف الأول للوصل بنيران صديقة وسجله البرازيلي جوناثان سانتوس لاعب العين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 14 وأضاف البرازيلي أدريسلون سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 19 وجاء الهدف الثالث بواسطة العماني “عبد الله جمعة” في الدقيقة 59.

شاهد اهداف العين والوصل في إياب ربع نهائي كأس رئيس الامارات