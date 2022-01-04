- 1/2
- 2/2
شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة العين والوصل في إياب ربع نهائي كأس رئيس الامارات، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 4 يناير 2021، والتي أقيمت على ستاد زعبيل.
تأهل العين إلى المربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين الإماراتية 2021/2022 بفوزه المثير على مضيفه الوصل 4/3 في إياب دور الثمانية من المسابقة.
وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 3/3 ليتفوق العين 7/6 في مجموع اللقاءين ويضرب موعداً مع الجزيرة في الدور قبل النهائي من كأس الامارات 2021/2022.
وأحرز الأرجنتيني كريستيان جوانكا الهدفين الأول والثاني للعين في الدقيقين الخامسة و53 وأضاف البرازيلي جوناثان سانتوس الهدف الثالث في الدقيقة 66 وتكفل التوجولي لابا كودجو بتسجيل الهدف الرابع قبل ست دقائق من النهاية عبر ضربة جزاء.
وجاء الهدف الأول للوصل بنيران صديقة وسجله البرازيلي جوناثان سانتوس لاعب العين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 14 وأضاف البرازيلي أدريسلون سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 19 وجاء الهدف الثالث بواسطة العماني “عبد الله جمعة” في الدقيقة 59.
شاهد اهداف العين والوصل في إياب ربع نهائي كأس رئيس الامارات
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يوتيوب | شاهد اهداف العين والوصل في إياب ربع نهائي كأس رئيس الامارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.