فيديو يوتيوب | اهداف مباراة القادسية وكاظمة في الجولة 8 من الدوري الكويتي

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة القادسية وكاظمة في الجولة 8 من الدوري الكويتي stc، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 4 يناير 2021.

تجرع كاظمة الهزيمة الاولى له في الدوري الكويتي 2021/2022 على يد ضيفه القادسية بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 8 من المسابقة المحلية.

وعلى ستاد الصداقة والسلام افتتح اللاعب “بدر المطوع” اهداف المباراة في الدقيقة 18 بعدما استلم تمريرة ريماريو وسدد كرة قوية بباطن القدم اليمنى داخل الشباك.

وخلال الشوط الثاني سجل اللاعب “بنجامين تاتارا” الهدف الثاني للزعيم في الدقيقة 59 من جملة فنية رائعة أنهاها اللاعب البوسني بلمسة جميلة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 73 أختتم “بنجامين تاتارا” اهداف القادسية وسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه بصناعة نموذجية من بدر المطوع.

بهذا الانتصار تقدم القادسية الى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الكويتي رافعاً رصيده الى النقطة 16، خلف نادي الكويت ثان الترتيب بفارق الاهداف، في المقابل تجمد رصيد كاظمة عند 17 نقطة في الصدارة.

شاهد اهداف مباراة القادسية وكاظمة في الجولة 8 من الدوري الكويتي