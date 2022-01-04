يقص منتخب مصر شريط مشاركته الـ 25 في بطولة كأس أمم أفريقيا، عندما يلاقي نيجيريا يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022 على ملعب رومدي أدجيا في مدينة جاروا الكاميرونية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون يوم 9 يناير على أن تنتهي يوم 6 فبراير 2022، ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

وتمكن المنتخب المصري من بلوغ نهائيات أمم أفريقيا 2021 بعد تصدره للمجموعة السابعة برصيد 12 نقطة بعد منافسة قوية مع منتخب جزر القمر.

وشهدت أول جولتين من التصفيات الأفريقية، تعثر منتخب مصر تحت قيادة المدرب الوطني حسام البدري، في تعادلين مع كينيا وجزر القمر (1/1 و0/0).

واستطاع حسام البدري تعديل مسار الفريق في التصفيات بتحقيق انتصارين متتاليين على توجو (1/صفر و3/1)، قبل أن يتعادل مع كينيا في نيروبي 1/1 ثم يكتسح جزر القمر بنتيجة 4/صفر في عودة محمد النني ومحمد صلاح للمشاركة.

وخسر حسام البدري وظيفته لصالح البرتغالي كارلوس كيروش بسبب الأداء السيء للفريق في افتتاح تصفيات كأس العالم أمام أنجولا والجابون، ليتمكن كيروش من تحقيق التأهل فيما بفضل هزيمة ليبيا ذهابًا وإيابًا، وهزيمة الجابون والتعادل مع انجولا في جولة الإياب.

ولم يخض منتخب مصر مباريات ودية تحضيرية قبل المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2021، حيث قرر المدير الفني كارلوس كيروش الاكتفاء بما خاضه من مباريات في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، والتي شهدت ترشح الفريق إلى نصف النهائي، والخسارة من قطر بفارق ركلات الجزاء في مباراة تحديد المركز الثالث.

واسفرت مشاركة مصر في كأس العرب عن استبعاد كارلوس كيروش لصانع ألعاب الاهلي «محمد مجدي أفشة» بالاضافة إلى أحمد رفعت ومصطفى فتحي وأحمد ياسين.

جدول مباريات مصر في كأس امم افريقيا 2021

مصر ضد نيجيريا : الثلاثاء 11 يناير 2022 ، الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، الجولة الأولى من المجموعة الرابعة – ملعب رومدي أدجيا.

مصر ضد غينيا بيساو : السبت 15 يناير 2022، الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، الجولة الثانية من المجموعة الرابعة – ملعب رومدي أدجيا.

مصر ضد السودان : الاربعاء 19 يناير 2022 ، الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة – ملعب أحمدو أهيدجو.