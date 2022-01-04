تعديل موعد سفر منتخب مصر إلى الكاميرون للمشاركة في امم افريقيا

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم بعد استشارة الاتحاد الافريقي للعبة، تعديل موعد سفر المنتخب الأول إلى مدينة جاروا الكاميرونية بسبب عدم جاهزية مطار المدينة لاستقبال الطائرة الخاصة التي ستقل المنتخب المصري.

ويستعد منتخب مصر لتسجيل مشاركته ال25 في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 المقرر لها في الفترة ما بين 9 يناير إلى 6 فبراير 2022، وسيبدأ الفريق مبارياته يوم الثلاثاء 11 يناير بمواجهة نيجيريا في ملعب رومدي أدجيا.

وبدأ معسكر منتخب مصر نهاية شهر ديسمبر الماضي بتواجد اللاعبين المحليين، وفي نهاية هذا الأسبوع سيلتحق به عدد من اللاعبين المحترفين، يوم الاربعاء 5 يناير، في مقدمتهم نجم ليفربول محمد صلاح، وجناح استون فيلا العائد من الاصابة «محمود تريزيجيه» بعد انتهاء الراحة القصيرة التي تحصلا عليها.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي «تقرر سفر المنتخب الوطني إلى مدينة جاروا يوم السبت المقبل، الموافق 8 يناير 2022، بسبب عدم جاهزية مطار المدينة لاستقبال طائرة المنتخب الخاصة يوم الجمعة الموافق 7 يناير».

وأضاف البيان «كان من المقرر وصول البعثة يوم الجمعة، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم حصل على موافقة من الاتحاد الافريقي CAF بهذا التعديل، واعتباره اضطراريًا وخارج عن إرادة البعثة المصرية».

وسيؤدي المنتخب المصري تدريبًا مسائيًا اليوم الثلاثاء، يركز على النواحي البدنية بإحدى القاعات المتخصصة بمقر إقامته، ضمن برنامج المعسكر المغلق، حتى موعد سفره إلى الكاميرون.

وشارك في التدريبات جميع اللاعبين الذين اختارهم كيروش للسفر معه إلى الكاميرون، فيما ينتظر انضمام محمد صلاح وتريزيجيه يوم غد الاربعاء، على أن يكون تقرير يوم غد مغلقًا أمام وسائل الإعلام.