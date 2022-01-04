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ليفربول يتقدم رسميا بطلب لتأجيل مواجهته المقبلة أمام آرسنال

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المنامة - ياسر ابراهيم - يتقدم رسميا بطلب لتأجيل مواجهته المقبلة أمام آرسنال

الثلاثاء, 04 يناير, 2022 - 11:08 مساءً

 
تقدم ليفربول رسمياً بطلب يقضي بتأجيل مباراته المرتقبة يوم الخميس المقبل أمام آرسنال ضمن بطولة كأس الرابطة الإنكليزية.
 
هذا ومن المقرر أن يلتقي الفريقان على ملعب الإمارات في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي البطولة.
 
ويأتي هذا الطلب في ظل تفشي فيروس داخل أروقة الريد حيث تم إلغاء التدريب الذي كان مقررًا مساء اليوم الثلاثاء وسط أنباء عن امكانية رصد أربع عشرة إصابة جديدة داخل النادي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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