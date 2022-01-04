ريال مدريد يقدم عرض مفاجئ لضم "مبابي" بأسرع وقت

مجددا يسعى ريال مدريد إلى ضم نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي بأسرع وقت ممكن بحسب ما أفاد وكيل لاعبين شهير، الثلاثاء.



وأكد الوكيل الإيطالي، جيوفاني برانشيني، الذي وصفه موقع "ماركا" الإسباني بالواقعي حين يتعلق الأمر بسوق الانتقالات، أن ريال مدريد قدم عرضًا جديدًا لباريس سان جرمان للتعاقد مع نجم الهجوم الشاب.



وبعد عرض مرفوض من "المارينغي" بقيمة 180 مليون يورو نهاية الصيف الماضي، يتقدم ريال مدريد الآن بعرض جديد قيمته 50 مليون يورو لمحاولة التعاقد الآن مع اللاعب الذي ينتهي عقده بعد شهور خلال الصيف المقبل، حيث سيكون بإمكانه وقتها الانضمام إلى ريال مدريد مجانًا.



لكن برانشيني يؤكد أن مسؤولي ريال مدريد لا يريدون الانتظار للصيف، ويحاولون التعاقد مع هدفهم الذي طال انتظاره قبل ذلك التوقيت.



وقال برانشيني لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت: "الأمر يعتمد الآن على سان جرمان، عاد ريال مدريد (بعرض) لمبابي قيمته 50 مليون يورو قبل أيام قليلة".



وتابع: "لا أعرف كيف سيتم ذلك. يبدو لي أن هذه الخطوة من (رئيس ريال مدريد) فلورنتينو بيريز تستحق المتابعة عن كثب (..) سيكون من العار أن ينتقل لاعب مثل مبابي مجانًا في الصيف. لا أعرف ما هو رأيهم في هذا الأمر في باريس".



وحسب "ماركا" من غير المحتمل أن يوافق مسؤولو سان جرمان على بيع اللاعب الآن، على اعتبار أنهم لم يفعلوا ذلك الصيف الماضي وبقيمة بلغت نحو 4 مرات الرقم المعروض حاليا".



يشار إلى أن ريال مدريد سيصطدم بباريس سان جرمان في دور الـ 16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، مما يعني أن مبابي، إذا انتقل الآن، سيكون عليه مواجهة زملائه الحاليين في سان جرمان بعد أسابيع قليلة فحسب، وتحديدا في فبراير ومارس المقبلين.





المصدر: الصحافة الاسبانية