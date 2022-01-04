شكرا لقرائتكم خبر تشافي لديمبلي: الجهد مقابل البقاء ببرشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودخل اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده مع النادي الكتالوني، الأمر الذي يعني قدرته على التفاوض مع أندية أخرى للانتقال إليها في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الحالي.
كانت مسيرة ديمبلي مخيبة للآمال بشكل كبير منذ انضمامه إلى الفريق قادما من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 ملايين يورو في عام 2017، حيث لم يتمكن بفعل الإصابات من المشاركة سوى في 86 مباراة فقط في بطولة الدوري الإسباني من 165 مباراة ممكنة.
وأبدى تشافي إعجابا كبيرا بإمكانيات ديمبلي، معتبرا إياه واحدا من أفضل اللاعبين في العالم بمركزه.
ولا يزال تشافي يأمل في بقاء اللاعب، في الوقت الذي تنتشر فيه شائعات حول اصطدام المسؤولين في النادي الكتالوني وممثلي اللاعب بعقبة في المحادثات الخاصة بعقده.
وعن ذلك قال تشافي «الوكلاء يتسمون بالصعوبة، في برشلونة لدينا موقف واضح، والأمور تسير في تقدم، الأمر لم ينته، أنا متفائل وأمل أن يبذل عثمان الجهد، لديه خيارات رائعة، لكن الأمر دائما يبدو كلعبة شد الحبل».
وتابع «أرغب في أن يبقى بالفريق؛ لأنه لاعب قادر على إحداث الفارق، ويمكن أن يصبح الأفضل في مركزه، إنها فرصة بالنسبة له ولا يجب عليه أن يفوتها».
كانت هذه تفاصيل خبر تشافي لديمبلي: الجهد مقابل البقاء ببرشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.