تشافي لديمبلي: الجهد مقابل البقاء ببرشلونة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب المدير الفني لفريق برشلونة ، تشافي هيرنانديز، لاعب الفريق عثمان ديمبلي ببذل مزيد من الجهد، في ظل العقبات التي تواجه عملية تجديد تعاقده مع الفريق.

ودخل اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده مع النادي الكتالوني، الأمر الذي يعني قدرته على التفاوض مع أندية أخرى للانتقال إليها في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الحالي.

كانت مسيرة ديمبلي مخيبة للآمال بشكل كبير منذ انضمامه إلى الفريق قادما من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 ملايين يورو في عام 2017، حيث لم يتمكن بفعل الإصابات من المشاركة سوى في 86 مباراة فقط في بطولة الدوري الإسباني من 165 مباراة ممكنة.

وأبدى تشافي إعجابا كبيرا بإمكانيات ديمبلي، معتبرا إياه واحدا من أفضل اللاعبين في العالم بمركزه.

ولا يزال تشافي يأمل في بقاء اللاعب، في الوقت الذي تنتشر فيه شائعات حول اصطدام المسؤولين في النادي الكتالوني وممثلي اللاعب بعقبة في المحادثات الخاصة بعقده.

وعن ذلك قال تشافي «الوكلاء يتسمون بالصعوبة، في برشلونة لدينا موقف واضح، والأمور تسير في تقدم، الأمر لم ينته، أنا متفائل وأمل أن يبذل عثمان الجهد، لديه خيارات رائعة، لكن الأمر دائما يبدو كلعبة شد الحبل».

وتابع «أرغب في أن يبقى بالفريق؛ لأنه لاعب قادر على إحداث الفارق، ويمكن أن يصبح الأفضل في مركزه، إنها فرصة بالنسبة له ولا يجب عليه أن يفوتها».