شكرا لقرائتكم خبر عن تحدي مثير بين لاعبى الأهلي فى مباراة كرة طائرة يتم حسمها بتقنية الـVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الأهلي تحدي قوي من خلال لعب مباراة كرة طائرة بالقدم داخل ملعب التتش على هامش التحضير لخوض منافسات بطولة كأس الرابطة خلال شهر يناير الجاري، واستد الصراع بين اللاعبين الذي تم حسمه بمراجعة الفار من قبل مصطفى شوبيرن الذي تولى مسئولية حكم الفار.

وأفردت صفحة الأهلي على فيسبوك جانب من مباراة الكرة الطائرة بالقدم التي شارك فيها اللاعبين البدلاء وشهدت تألق جميع اللاعبين وأبرزهم صلاح محسن وعلي لطفي وحسام حسن.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا للمرحلة المقبلة، حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية وتأهيلية في «الجيم» في بداية المران تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق في ظل حصول المدير الفني بيتسو موسيماني على إجازة.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيم في بداية المران، تحت إشراف سامي قمصان مدرب الفريق، في ظل حصول المدير الفني بيتسو موسيماني على إجازة.

وأدى اللاعبون جانبًا من تدريبات الجري وفقرات بدنية متنوعة على ملعب التتش، ضمن فقرات البرنامج التدريبي.



























