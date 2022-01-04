الامارات | 50 مبادرة بمناسبة الذكرى الخمسين لإشهار اتحاد كرة القدم الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن 50 مبادرة بمناسبة الذكرى الخمسين لإشهار اتحاد كرة القدم الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال اتحاد الإمارات لكرة القدم إنه سيطلق 50 مبادرة احتفاءً بالذكرى الخمسين لإشهاره والتي تصادف يوم السادس عشر من ديسمبر 2022.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أن مبادرات القيادة الرشيدة ونهجها الحكيم دليل عمل يُحفز على المثابرة والإبداع ويُعّبد الطرق للمؤسسات والأفراد لمواصلة رحلة العطاء بمزيد من الشغف لتحقيق الإنجازات، مشيراً إلى أن دولة الإمارات سعت منذ تأسيسها إلى تطوير البنى التحتية للنشاط الرياضي، فبُنت منشآت وملاعب متطورة واستخدمت أحدث التقنيات، فضلاً عن استقدام الخبرات العالمية في مجال التدريب والتحكيم.

وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي دعم القيادة الرشيدة المستمر للرياضة بشكل عام ولكرة القدم على وجه الخصوص، والذي أثمر عن وصول الكرة الإماراتية إلى العالمية، وكذلك جعل الإمارات ميداناً رئيساً لاستضافة الأحداث الكروية الإقليمية والقارية والدولية.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بجميع مجالس إدارات اتحاد الكرة التي عملت من أجل ترسيخ أقدام هذه المؤسسة الرياضية الحيوية وتقوية ركائزها وجعلها واحدة من أبرز الاتحادات الوطنية في العالم، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلتها الأجيال السابقة من الإداريين واللاعبين وكل عناصر لعبة كرة القدم، فضلاً عن الدور الجوهري لجمهور اللعبة الشعبية.

وقال في بيان صحافي: «اتحاد الكرة سيطلق 50 مبادرة خلال الفترة المقبلة ويقيم الفعاليات المختلفة، وكذلك سيواصل تنفيذ استراتيجيته ورؤية 2038 التي تسعى لتطوير اللعبة من أجل مواكبة التقدم الذي تحققه كرة القدم في العالم».

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة الدوري الذي عقد اليوم الثلاثاء في مقر الاتحاد بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وبحضور الأعضاء.

واعتمد مجلس الإدارة قائمة ضمت 29 مراقباً بينهم 3 مراقبات من الذين اجتازوا دورة المراقبين التي نظمها اتحاد الكرة مؤخراً بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فيما تم استعراض آخر التحضيرات الخاصة بانطلاق مسابقة دوري الدرجة الثالثة التي تقام ولأول مرة ضمن خطط ومساعي اتحاد الكرة لزيادة عدد المسابقات والفرق واللاعبين بما يخدم منتخباتنا الوطنية.

وتم اعتماد مشاركات منتخبات السيدات في البطولات التي ستنظم هذا العام، منها بطولات غرب آسيا والمنافسات الخليجية والآسيوية.

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