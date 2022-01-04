الامارات | الشارقة يتعاقد مع طبيب نابولي الإيطالي

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يتعاقد مع طبيب نابولي الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي الشارقة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" أن شركة الشارقة لكرة القدم اتفقت بالتنسيق مع إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي مع استشاري واستاذ الطب الرياضي بجامعة نابولي الدكتور الفونسو دي نيكولا قادما من نادي نابولي الإيطالي وذلك لاستلام زمام الإدارة الطبية بنادي الشارقة.

يذكر أن طبيب نادي الشارقة السابق ريكاردو برونا عاد إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني.

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