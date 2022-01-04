شكرا لقرائتكم خبر الاثنين.. مهرجان الجواد العربي «عبية في الدرعية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقام في العاشر من يناير الحالي برعاية أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر، النسخة الثانية للمهرجان السعودي للجواد العربي تحت شعار «عبية في الدرعية»، وذلك بمنتجع الفروسية العالمي. وأوضح رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان الأمير سلمان بن فيصل أن المهرجان سيقام بشراكة ودعم من هيئة تطوير بوابة الدرعية. وأبان الأمير سلمان بن فيصل أن المهرجان سيشهد مزاد «فخر الدرعية» يوم الافتتاح وستعرض خلاله 40 رأسا من الخيول العربية الأصيلة ذات السلالات النادرة وسيعود جزء من ريعها للجمعيات الخيرية. وكشف رئيس اللجنة عن أبرز الفعاليات في المهرجان، حيث تتضمن البطولة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة تصنيف (B)، وستنطلق في اليوم الثالث للمهرجان وتستمر لمدة 4 أيام تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، يحكمها نخبة من الحكام العالميين، بمشاركة 350 رأسا من الخيول العربية الأصيلة من دول مختلفة، بجوائز تفوق المليوني ريال. أبرز فعاليات المهرجان:





متحف حي للخيول العربية الأصيلة التي تعود جذور سلالاتها لعهد الأئمة.



عروض حركية للخيل والفرسان مصممة خصيصا لـ»عبية في الدرعية».



عروض فرسان نوماس للخيل.



ساحة تدريب وركوب الخيل.



ساحة مطاعم فاخرة تناسب أذواق الزوار.



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