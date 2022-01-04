شكرا لقرائتكم خبر مقتل محترف البكيرية على يد ابن عمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تناقل عدد من المواقع الالكترونية أمس نبأ وفاة المحترف الإيفواري بالفريق الأول لكرة القدم بنادي البكيرية، أحد فرق دوري الدرجة الثانية، أوسو كونان في موطنه بعد أن غادر إليه لقضاء عطلة العام الجديد مع أسرته وأصدقائه.

ونقلت وسائل إعلام إيفوارية نبأ وفاة اللاعب مؤكدة تعرضه لحالة تسمم على يد ابن عمه، من بينها وكالة الأنباء المحلية في كوت ديفوار، الذي نشرت وفاة لاعب البكيرية وهجر والأهلي المصري ومصر المقاصة سابقا.

وأبانت الوكالة الإيفوارية أن كونان توفي بعد تعرضه للتسمم، وجرى نقله لأحد المستشفيات من أجل إسعافه ولكنه فارق الحياة.

ومن المواقع التي نقلت الخبر أيضا، موقع “football tribr asia” الذي نشر تصريحا لوكيل أعمال اللاعب، الفيتنامي نجوين مينا تشواه أكد خلاله أن كونان تعرض للقتل بالسم على يد ابن عمه، وأن الأخير وضع له السم في مشروب.

وبحسب موقع GTV Sports+ فإن كونان (32 عاما) عاد إلى بلاده في إجازة سنوية، ليلقى حتفه مسموما على يد ابن عمه، بحسب تصريحات وكيل أعماله.

وأشارت التقارير إلى أن الاعتقاد أولا كان وفاة اللاعب بسبب المرض، قبل أن يتهم وكيل أعماله ابن عمله بقتله بعد أن دس له السم دون ذكر دوافع القتل.

وكان كونان التحق بفريق البكيرية في سبتمبر الماضي بعد إلغاء الدوري في فيتنام بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وسبق لكونان اللعب للترجي التونسي وهجر السعودي أيضا عام 2013.