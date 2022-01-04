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إنفوجراف.. 7 مباريات لا تفوتك فى مجموعات كأس أمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - تنطلق بطولة أمم أفريقيا فى الكاميرون يوم 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل، وتشهد البطولة مباريات نارية فى دور المجموعات، نرصد أبرز 7 منهم فى الأنفو جراف الأتى..


مباريات لا تفوتك فى بطولة أمم أفريقيا

وتضم قائمة منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش كلاً من..

حراس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) ، محمد صبحي (فاركو) ، محمد أبو جبل (الزمالك) ، محمود جاد (إنبي).

المدافعون: أحمد فتوح ، محمود علاء ، محمود حمدي الونش (الزمالك) ، أيمن أشرف ، أكرم توفيق (الأهلي) ، عمر كمال ، محمد عبد المنعم (فيوتشر) ، أحمد حجازي (الاتحاد، ) محمد حمدي (بيراميدز)

لاعبو الوسط: حمدي فتحي ، عمرو السولية (الأهلي) ، إمام عاشور ، أحمد سيد زيزو ​​(الزمالك) ، عبد الله السعيد ، رمضان صبحي (بيراميدز) ، محمد النني (أرسنال ، إنجلترا). ) ، عمر مرموش (شتوتجارت ، ألمانيا) ، مهند لاشين (طلائع الجيش) ، محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا ، إنجلترا)، إبراهيم عادل (بيراميدز)

الهجوم: مصطفى محمد (جالاتا سراي، تركيا) ، محمد شريف (الأهلي) ، محمد صلاح (، إنجلترا) ، مروان حمدي (سموحة)

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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