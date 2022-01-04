شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يختتم استعداداته لكأس الرابطة بمواجهة المقاصة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر علاء عبد العال المدير الفنى لفريق إيسترن كومبانى، خوض مباراة ودية يوم الجمعة المقبل أمام مصر المقاصة على استاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة فيوتشر ضمن مباريات الدور الأول من كأس الرابطة المقرر لها فى الثانى عشر من شهر يناير الجارى.

ويلتقى إيسترن كومبانى غدا الأربعاء أمام فريق طلائع الجيش ضمن برنامج المباريات الودية المقررة من قبل المدير الفنى لتجهيز اللاعبين استعدادا لخوض مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويسعى الجهاز الفني للفريق، بقيادة علاء عبد العال، إلى وصول الفريق لأفضل شكل فني وبدني ممكن قبل العودة لمباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز من خلال مباريات الفريق في كأس رابطة الأندية.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الثامن عشر والأخير فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد نقطة واحدة، بعد الهزيمة فى 7 مباريات أمام كل من: المقاولون وغزل المحلة وسموحة وفيوتشر وبيراميدز والجونة وفاركو، والتعادل مع مصر المقاصة، سجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 19 هدفا.

ووقع نادى إيسترن كومبانى ضمن فرق المجموعة الأولى خلال القرعة التي أقيمت ظهر الاثنين، وجاء ترتيب مواجهات فريق إيسترن كومبانى على النحو التالى :

إيسترن كومبانى ضد فيوتشر (الأربعاء 12/1)

مصر المقاصة ضد إيسترن كومبانى (الأحد 16/1)

إيسترن كومبانى ضد الاتحاد السكندرى (الخميس 20/1)

إيسترن كومبانى ضد بيراميدز (الأربعاء 26/1)

إيسترن كومبانى ضد المصرى (الأحد 30/1)