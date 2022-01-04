شكرا لقرائتكم خبر عن مران الاسماعيلى.. غياب براون وتدريبات خفيفة لفك العضلات استعداداً لكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته مساء اليوم وذلك ضمن برنامج الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الأولى.

أبرز ملامح المران جاءت كالتالى …

-عقد الجهاز الفنى محاضرة فى بداية المران ، لتحفيز اللاعبين على التألق وحثهم لبذل قصارى جهدهم ونيل ثقة الأرجنتيني “خوان براون”..

-قاد المران الذى استمر لمدة ٧٥ دقيقة كل من أشرف خضر و محمد حمص مدربا الفريق ..

-المران أشتمل على تقسيمة على وسط الملعب تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء الفنية..

-اختتم المران بتدريبات خفيفة لفك العضلات ..

-على هامش المران عقد حماده المصرى رئيس اللجنة الفنية اجتماعا مع أشرف خضر ..

الجدير بالذكر أن الأرجنتيني خوان براون ومساعده قد حصلا على راحة حيث من المقرر أن يقودا الفريق اعتبارا من الغد .